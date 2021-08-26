محمد الفلاح - ليلة التحذيرات.. 4 دول تطالب رعاياها بمغادرة أسوار مطار كابول

الخميس 26 أغسطس 2021

انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا في تحذيرها من تهديد إرهابي مرتقب بمحيط مطار كابول.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الخميس، إن هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول.

وحثت كانبيرا رعاياها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

والليلة، طالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان، جميع الأمريكيين عند بوابات مطار كابول بالمغادرة على الفور.

كما نصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان عبر تحذير أمني الأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

التحذير الأمريكي جاء بعد مطالبة بريطانية مماثلة لمواطنيها بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، وإعلان بلجيكا إيقاف رحلات الإجلاء بحلول الجمعة.

وحذرت الخارجية البريطانية من وجود "خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي"، قائلة: "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان".

بدورها، أعلنت بلجيكا مساء الأربعاء أنّها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، في قرار اتّخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأمريكية التي تؤمن الموقع انسحابها من أفغانستان.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تأمين مطار كابول "ما دام ذلك ضرورياً"، مطالباً بذلك ببقاء القوات الأمريكية لما بعد المهلة المحدّدة لانسحابها والتي تنتهي في 31 أغسطس/آب.