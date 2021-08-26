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1882 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 20 حالة وفاة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء الموجة الرابعة مطلع تموز/يوليو الماضي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة إلى 2257 حالة، كما سجلت 1882 إصابة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 243 ألفا و317.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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