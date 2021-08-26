شكرا لقرائتكم خبر عن 26 إصابة جديدة بكورونا في الصين والإجمالي 94733 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورون، موضحة أن ثلاث إصابات من الحالات الجديدة ناجمة عن عدوى محلية مقارنة مع أربع إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 حالة ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94733، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.