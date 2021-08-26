شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وباكستان.. تعاون ثنائي لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت باكستان والصين، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال محادثات افتراضية، جرت بين مستشار الأمن الوطني الباكستاني معيد يوسف، وعضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن الجانبين بحثا الأمور ذات الاهتمام المشترك والأمن والسلام الإقليمي، مع تجديد العزم على عدم السماح لأية جهة بالتأثير سلباً على الشراكة الإستراتيجية والصداقة بين باكستان والصين.