شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تشريعات حصاد "طاقة النواب" بالدور الأول حول الكهرباء والتنقيب عن البترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - على مدار أكثر من 58 ساعة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بواقع 53 اجتماعا ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تمس قضايا الطاقة والبيئة ذات آثر هام على الاقتصاد المصري فضلا عن التشريعات الهامة في قطاع البترول والكهرباء بواقع 5 مشروعات قوانين.
وفى هذا الصدد نستعرض مشروعات القوانين التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وتم عرضها علي المجلس ووافق عليها :
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية الاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ) .
4- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.
5- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دراجون انيرجي ( نايل ) بي . في وشركة إي بي ار ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 السنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع- أ ) بدلتا النيل ج.م.ع.