شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تشريعات حصاد "طاقة النواب" بالدور الأول حول الكهرباء والتنقيب عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار أكثر من 58 ساعة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بواقع 53 اجتماعا ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تمس قضايا الطاقة والبيئة ذات آثر هام على الاقتصاد المصري فضلا عن التشريعات الهامة في قطاع البترول والكهرباء بواقع 5 مشروعات قوانين.

وفى هذا الصدد نستعرض مشروعات القوانين التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وتم عرضها علي المجلس ووافق عليها :

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية الاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ) .