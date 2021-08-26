اليوم.. الأوقاف توزع 19 طن لحوم أضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الخميس 26 أغسطس، في توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: سوهاج- قنا- البحيرة- الغربية- الشرقية، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات سوهاج- قنا- البحيرة- الغربية و 3 أطنان لمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 650 طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مُضيفة "أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله له ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم".

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.