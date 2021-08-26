هل يوجد "لخبطة" في نماذج الإجابات أثناء التصحيح بامتحانات الثانوية؟ التعليم تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، عن آلية التحقق بيانات الطلاب والتفرقة بين طلاب العام الحالي والسجون والمستشفيات و"التقسيم" أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف رمضان محمد، في فيديو نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التحقق من مطابقة بيانات الطالب ومطابقة الغياب والحالات المميزة مع قاعدة البيانات وحالات التصحيح الخاصة واستلام البيانات النهائية للحالات العادية والتحقق من المسح الضوئي لأوراق طلاب المستشفيات والسجون والتحقق من تطبيق قرارات الشئون القانونية على الطلاب المخالفين، إضافة إلى التحقق من عدم وجود تداخل لبيانات طالب أو تداخل أكواد في الاسئلة، مشددًا على أن وراء نتيجة الثانوية آليات محكمة جدًا وتأمين كبير وأعضاء متخصصين".

أكد رئيس المركز القومي للامتحانات، أن عملية التصحيح تضم فريقين داخل الكنترول المركزي، كل فريق يعمل بشكل منفصل عن الأخر، موضحًا يتم منح الفريق نموذج التصحيح للنماذج الأربعة.

وأضاف رمضان محمد، أنه يتم منح نموذج إجابات لكل نموذج من النماذج الأربعة، لافتًا إلى أن نماذج الإجابات تم مراجعتها بدقة كبيرة وتسليمها إلى كل عضو في الفريقين، حيث يضم الفريق الأول شركة بيرسون و الفريق الآخر يضم فريق من المركز القومي للامتحانات، مؤكدًا أن هناك غرفة داخل الكنترولات كان تُسمى غرفة التحقق من التصحيح.

وللتأكد من عدم حدوث لخبطة فى تصحيح نموذج إجابة وفق نموذج أسئلة مختلفة، أكد مدير القومي للامتحانات، أنه يتم إدخال بيانات الطالب وفق نموذج محدد ومجموعات محددة ولا يوجد أى مجال للخبطة، مضيفًا: "كود الامتحان "الالوان" يحدد ورقة الأسئلة وفق الـ" 4 نماذج امتحانية والكمبيوتر عارف أي نموذج يتم تصحيحه وفق البرنامج المتعرف عليه الجهاز".

وأشار إلى أن إجابة الامتحان تتم وفق 3 احتمالات "صفر للسؤال اللى إجابته خطأ أو درجة أو درجتين، مضيفًا :" الكمبيوتر هو اللي بيصحح واللى يجمع ويطرح".

وتابع: "بعد ذلك يتم تطابق نتيجة التصحيح لكل من الفريقين"، مؤكدًا أن التطابق بين الفريقين فى درجات الطلاب 100%.

وأوضح أن هناك مرحلة أخرى لعملية التصحيح بامتحانات الثانوية، تتم بشكل يدوي، موضحًا أن هناك 5% من أوارق الاجابات لامتحانات الثانوية العامة تتم بشكل يديوي، مؤكدًا أنه تم اختيار عينة عشوائية وتم تصحيحها يدويًا باستخدام الشبلونة.

ولفت إلى أنه تم مد كل كنترول بشبلونة لتصحيح عينة عشوائية من الامتحانات، للتأكد أكثر من عملية التصحيح .

و"الشبلونة" عبارة عن ورقة مصنوعة من البلاستيك مطبوع عليها إجابات الامتحانات، ويتم تفريغ مكان الاجابات الصحيحة لنماذج الإجابات الاربعة ويتم مطابقتها مع اجابات الطالب في جميع الاسئلة.