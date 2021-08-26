البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل وتحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، ليل الأربعاء/الخميس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وتحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان عقب لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن العاصمة برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين آخرين.

وناقش المسؤولون "مجموعة واسعة من التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب والعدوان البحري"، بحسب البيان.

كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة. وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والتفوق العسكري النوعي.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال علاقاتها العسكرية مع شركائها منذ فترة طويلة.