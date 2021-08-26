السعودية: سنمنح تونس مولدات أكسجين و600 ألف لقاح ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (/أ ش أ/)

أكد الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستمنح تونس جرعات لقاح ضد فيروس كورونا ومولدات أكسجين و3 آلاف اسطوانة أكسجين و200 طن من الأكسجين المُسال.

وأضاف السفير السعودي في تصريح صحفي له عقب تسلم تونس 600 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا منحتها السعودية إلى تونس، اليوم، أن الجسر الجوي سيتواصل خلال الفترة القادمة وستصل هذه المساعدات إلى تونس.

وبخصوص الكمية الكبيرة من الأكسجين المسال، أوضح السفير السعودي أنه سيتم ترك مسألة التنسيق لتخزين هذه الكمية للجهات الصحية التونسية ومركز الملك سلمان.