وقّع في مدينة نيوم.. إعلان مجلس تنسيق مشترك بين السعودية وقطر

المنامة - ياسر ابراهيم - بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال الديوان الأميري القطري، إن الرسالة سلّمها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته إلى مدينة نيوم السعودية، ولقائه بابن سلمان.

وأوضح أن الرسالة تتصل بـ"العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وتابع بأن ابن سلمان حمّل محمد بن عبد الرحمن تحياته وتحيات الملك سلمان إلى أمير قطر.

وفي سياق متصل، اجتمع وزير الدولة السعودي ووزير الخارجية بالإنابة مساعد العيبان، بوزير الخارجية القطري، واتفقا على تشكيل مجلس تنسيق مشترك بين البلدين.

ووقع الجانبان البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي محمد بن سلمان، ومن الجانب القطري أمير البلاد.

وبدأت العلاقات السعودية القطرية بالعودة بشكل تدريجي بعد توقيع اتفاق العلا في مطلع العام 2021.

جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.