محمد الفلاح - فرنسا: وضع مطار كابل معقد جدا.. ونتلقى آلاف طلبات الإجلاء

الخميس 26 أغسطس 2021

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية ايرفيه غرانجان، الأربعاء، أنه لن يمكن لباريس البقاء في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية لأسباب أمنية.



وقال إن ‏الوضع الأمني معقد جداً في مطار العاصمة الأفغانية، وتصلهم يومياً آلاف طلبات الإجلاء.

كما أضاف "الأولوية في عمليات الإجلاء تبقى للفرنسيين والأفغان من أصدقائنا الذين يخشون حركة طالبان"، مضيفاً "نجحنا في إجلاء ٢٤٠٠ شخص من أفغانستان من بينهم ٢٢٠٠ أفغاني".

وأوضح أن القوات الأمريكية تضمن أمن مطار كابول بنسبة كبيرة.

المهلة ستنتهي الخميس

وكان دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، أكد الثلاثاء، أن الجسر الجوي الذي أقامته بلاده لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان، سيتوقف الخميس إذا انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان كما هو مخطط في 31 آب/أغسطس.

كما أوضح نيكولا روش، مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين أنه إذا التزمت الولايات المتحدة بالموعد النهائي لانسحاب قواتها الكامل بحلول 31 آب/أغسطس "فهذا يعني بالنسبة لنا أن عمليتنا تنتهي مساء الخميس".

ومنذ سقوط كابول تحت سيطرة حركة طالبان في 15 آب/أغسطس، أقامت فرنسا جسراً جوياً لإجلاء الفرنسيين والأفغان المهددين، وحددت وزارة الخارجية وجود 62 فرنسياً إضافياً لم يتم إجلاؤهم بعد، كما تقوم السلطات بدراسة طلبات إجلاء تقدم بها أفغان.

يذكر أن عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا، كانت طلبت من الرئيس الأمريكي جو بايدن إبقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد 31 أغسطس الموعد الذي حدده للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان لإنجاز عمليات الإجلاء.