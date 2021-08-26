شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات ضد الحوثي في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج العشرات من اليمنيين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، احتجاجا ضد ممارسات الميليشيا ولجانها المستحدثة التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم، ورفعوا لافتات تحمل عبارات استنكار واحتجاج على قيام لجنة من ميليشيات الحوثي الانقلابية بالسيطرة على عقاراتهم ومنازلهم في منطقة سعوان شرقي العاصمة صنعاء.

وتفرض جماعة الحوثي وقيادتها هذه اللجنة في مناطق سيطرتها كواقع بقوة السلاح في إطار فسادها وسطوها المستمر على أراضي وممتلكات الغير، مؤكدين أنه ليس باستطاعة أي جهة إدارية منع تلك الاعتداءات لعدم وجود سلطة قضائية داعمة للقانون.

ميدانيا اندلعت معارك عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في الساحل الغربي، أمس، وتمكنت خلالها القوات المشتركة من إحباط محاولة مجاميع حوثية لاختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال، وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن القوات الحكومية تمكنت من إحباط محاولة التسلل بكل حزم واستبسال، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى.

وأشار الإعلام العسكري إلى أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة إلى مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في ذات المديرية، وكبّدت الميليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة.

من جهته أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إخضاع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الفنانة انتصار الحمادي، لمحاكمة صورية في إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرتها، بعد قرابة سبعة أشهر من اختطافها وإخفائها قسريا، وتلفيق تهم أخلاقية بعد رفضها محاولات الميليشيا تجنيدها في شبكة دعارة لاستدراج سياسيين وإعلاميين.

وأوضح الإرياني أن الفنانة الحمادي تعاني ظروف اعتقال سيئة فيما يسمى قسم «بنات الحرب الناعمة» في سجن النساء المركزي الذي تديره ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتم منعها مؤخرا من التواصل مع أسرتها أو السماح لحقوقيين ونشطاء بزيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية، بعد نجاتها من محاولة انتحار.

وأشار الإرياني إلى أن ما تعانيه انتصار الحمادي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها على الدولة.