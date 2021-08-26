شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «الفشقة والنهضة».. حان رحيل إثيوبيا من «أبيي» السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت بعثة حفظ السلام في أبيي (يونيسفا) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 2011، بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان عقب انفصال جوبا عن الخرطوم، وهي قوات مكلفة برصد التوتر بين الدولتين، ومخولة باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في منطقة أبيي.

وكان من المفترض إجراء استفتاء في المنطقة ليقرر مواطنوها إلى أي من البلدين يريدون الانضمام، لكن الخلافات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء في 2011.

وتضم القوات الإثيوبية، حسب موقع بعثة يونيسفا، 3158 جنديا وسبعة أفراد من الشرطة من إجمالي 4190 عدد أفراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.

والثلاثاء، اتفقت الخرطوم مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقي على سحب القوات الإثيوبية من قوة حفظ السلام الأممية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ورحبت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، بالاستجابة الأممية وتفهمها للطلب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الثلاثاء عن الوزيرة قولها خلال اجتماع افتراضي عقدته مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت انيانقا: إن السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعهدت الوزيرة بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

وثمن المبعوث الخاص الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد بارفيت دعم الأمم المتحدة لجهود السودان في الاستقرار في دول القرن الأفريقي بوصفه رئيس الدورة الحالية للإيقاد.

ووفق الوكالة، ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) في أبيي، كما تم الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة الأشهر المقبلة بناء على طلب السودان.

لكن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا تشهد توترا بسبب الخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية التي ترجع ملكيتها للخرطوم، وأثارت نزاعا بين البلدان وقد أعاد الجيش السوداني نشر قواته بها في نوفمبر.

ويضاف إلى ذلك الخلاف بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.

وتأتي مطالبة الخرطوم بسحب القوات الإثيوبية من «أبيي»، على خلفية التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، فضلا عن ملف سد «النهضة».

وفي 7 أبريل الجاري، طالب السودان الأمم المتحدة، بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية.

وقالت المهدي، وقتها: «ليس من المعقول وجود عناصر إثيوبية في العمق الإستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه أديس أبابا قواتها على حدود بلادنا الشرقية»، بحسب «سونا». وحصلت منطقة «أبيي»، الغنية بالنفط، على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الخرطوم وجوبا، في 25 سبتمبر 2003.