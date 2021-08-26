شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسي الليبي: إتمام الانتخابات ينقذ البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ضرورة الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في أقرب وقت، للتحلي بالمصداقية تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد، جاء ذلك خلال لقاء جمع اللافي الثلاثاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش».

وأشاد المبعوث الأممي بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتبادل المحبوسين من الطرفين، مؤكدا دعم البعثة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لتحقيق الثقة بين جميع أطراف النزاع.

فيما رأى النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين أعطية القطراني، أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب تقديم التنازلات ونبذ الكراهية وتحييد الخطاب للوصول إلى أرضية ثابتة يمكن من خلالها بناء دولة تراعي حقوق أبنائها دون تفرقه.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني مع أعضاء لجنة المجالس الاجتماعية لمناقشة ملف نزلاء السجون، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

على الصعيد ذاته، التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية خليفة الطرمال، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.

وقال المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، بحث آليات التعاون بين المفوضية ووزارة الدولة لشؤون المرأة في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات.

واستعرض السايح خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات، وخاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية.