بلينكن يؤكد حق الفلسطينيين والإسرائيليين في درجات متساوية من الحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حق الإسرائيليين والفلسطينيين "درجات متساوية من الحرية والكرامة".

تأكيد بلينكن جاء خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، في واشنطن.

وأضاف: "هذا أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين".

وأشار بلينكن وبينيت إلى أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ حيث ناقشا قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران.



وشدد الطرفان على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

وسيطر البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران للإرهاب والاعتداءات البحرية على مباحثات وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي التي سبقت لقائه بوزير الخارجية.

وبحسب بيان للبنتاجون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن في واشنطن الأربعاء.

وجدد "أوستن" التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية والتصدي للتحديات الأمنية الإقليمية مع إسرائيل.

وتصدرت المباحثات الأمريكية الإسرائيلية التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب والعدوان البحري؛ حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة (الطائرات المسيرة).