السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة بوابات مطار كابول فورا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان، جميع الأمريكيين عند بوابات مطار كابول بالمغادرة على الفور.

كما نصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان عبر تحذير أمني الأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

التحذير الأمريكي جاء بعد مطالبة بريطانية مماثلة لمواطنيها بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، وإعلان بلجيكا إيقاف رحلات الإجلاء بحلول الجمعة.

وحذرت الخارجية البريطانية من وجود "خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي"، قائلة: "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان".

وأضاف: "الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال مضطربا.. هناك تهديد مستمر وكبير بوقوع هجوم إرهابي".

بدورها، أعلنت بلجيكا مساء الأربعاء أنّها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، في قرار اتّخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأمريكية التي تؤمن الموقع انسحابها من أفغانستان.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تأمين مطار كابول "ما دام ذلك ضرورياً"، مطالباً بذلك ببقاء القوات الأمريكية لما بعد المهلة المحدّدة لانسحابها والتي تنتهي في 31 أغسطس/آب.

وعلل الاتحاد الأوروبي طلبه بوجوب "استكمال" عمليات إجلاء أفغان تعاونوا مع قوى غربية وعائلاتهم ويعتبرون الآن في خطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتبر السبت أنّه "من المستحيل" إجلاء جميع هؤلاء الأفغان وعائلاتهم بحلول نهاية الشهر الجاري.

لكنّ واشنطن رفضت تمديد هذه المهلة النهائية.