رسالة طمأنة أمريكية لإسرائيل: لدينا مسارات أخرى بشأن إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأن مسؤول أمريكي كبير، الحكومة الإسرائيلية، من امتلاك واشنطن "مسارات أخرى" في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله: "واشنطن ما زالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي مع إيران لكن إن فشل فهناك مسارات أخرى".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المخاوف بشأن خروج إيران عن السيطرة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي".

وسيبلغ "بايدن" بينيت في البيت الأبيض، الخميس، بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي، وفق المصدر نفسه.

وأضاف المسؤول للصحفيين متحدثا عن أول محادثات مباشرة ستعقد بين بايدن وبينيت: "منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، خرج البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع".

وتابع: "وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية "على بعد بضعة أشهر فحسب" .

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيناقشان "ما يتعين عمله في هذا الشأن".

كان بينيت أكد أنه سيسافر إلى واشنطن مع بعثة صغيرة بسبب كورونا الذي يتفشى هناك لكنه اعتبر توقيت الزيارة مهم جدا في ظل التواجد في نقطة مصيرية بشأن إيران التي تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم.