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"ذا هيل": "سي آي إيه" تطلق عمليات سرية لإنقاذ الأمريكيين من أفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" أطلقت عمليات سرية لإنقاذ المواطنين الأمريكيين الباقين في أفغانستان، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل".

وأشارت المصادر إلى أن هذا يأتي بينما تسعى الولايات المتحدة لإجلاء جميع المواطنين من أفغانستان قبل المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن لانسحاب قواته من هناك بحلول 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن "سي آي إيه" بدأت تلك العمليات لإجلاء الأمريكيين في داخل العاصمة الأفغانية كابول وخارجها من البلاد من خلال توفير طائرات عسكرية وقوات برية تحت إشراف الوكالة الاستخباراتية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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