الولايات المتحدة تتوقع بقاء 1500 أمريكي في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعرف أن 1500 أمريكي لا يزالون في أفغانستان لكنها لا تعتقد أنهم جميعا يسعون إلى مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله في مقر وزارة الخارجية إن الدبلوماسيين الأمريكيين تحدثوا مع نحو 500 من الأمريكيين ويحاولون بشدة الوصول إلى الآخرين، مؤكدًا "نحن نواصل سعينا الدؤوب للوصول إليهم".

وقال بلينكن إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالعجز لأنه ليس كل الأمريكيين الذين سافروا إلى أفغانستان خلال العقدين الماضيين مسجلين مع السفارة الأمريكية في كابول.

وأشار إلى أن آخرين لم يحذفوا اسمائهم على الإطلاق من سجل السفارة ويتعين على وزارة الخارجية تحديد العدد الفعلي للمواطنين الأمريكيين.