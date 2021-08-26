محكمة عسكرية تقضي بإعدام زعيم ميليشيات الحوثي و173 آخرين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

حكمت المحكمة العسكرية في اليمن، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، أمس، حكما بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص، على زعيم الميليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام.

وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت الإرهابي عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية «إيران» وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقضت المحكمة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني «حسن إدريس إيرلو»، إيراني الجنسية، بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع الحوثيين وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

كما قضت المحكمة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع.

كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، وبمقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع الحوثيين في الجرائم محل الدعوى.