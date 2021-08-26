باكستان تجدد مطالبتها بتشكيل حكومة أفغانية تعددية

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (د ب أ)

كررت باكستان، أمس، دعوتها إلى تشكيل حكومة أفغانية متعددة الأعراق، في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخارجية الباكستاني زيارة إلى عدد من دول آسيا الوسطى.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي: «إن أفغانستان دولة متعددة الأعراق، ويجب أن يكون لدى هؤلاء شعور بالانتماء، وهذا هو الوضع الذي سيقبله العالم والشعب الأفغاني». والتقى قريشي بنظيره الطاجيكي في دوشنبه، أولى محطات جولته بالدول المجاورة لأفغانستان، والتي تشمل أيضاً أوزبكستان وتركمانستان.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي باكستاني: «إن الزيارة ستسعى إلى حشد الدعم لحكومة أفغانية تمثل جميع المجموعات العرقية، كل منها مدعوم من جانب هذه الدول». وعقب دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي، استضافت باكستان مجموعة من القادة من طاجيكستان وأوزبكستان ومن طائفة الهزارة من أفغانستان، في محاولة لحشد إجماع على تشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة عريضة.