بلينكن: سنحكم على أي حكومة تشكلها طالبان وفق معيار مصلحتنا في مواجهة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 11:42 مساءً

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه تم إجلاء 4500 على الأقل من بين ستة آلاف مواطن أميركي تأكد وجودهم في أفغانستان هم وأسرهم منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد بلينكن أن الوزارة تتواصل باستمرار مع الباقين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد استمرار عملية الإجلاء إلى ما بعد 31 أغسطس.

بلينكن أضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هناك أميركيين لا يزالون يقيمون وضعهم لاتخاذ قرار بمغادرة أفغانستان بناء على الأوضاع على الأرض، متعهدا بإجلاء كل المتعاقدين مع القوات الأميركية في أفغانستان.

وقدم الشكر للمترجمين الأفغان الذين ينتظرون الإجلاء في مطار كابل، مؤكدا أن طالبان قدمت التزامات علنية وسرية بضمان عملية الإجلاء.

كما قال “سنحكم على أي حكومة تشكلها طالبان وفق معيار مصلحتنا في مواجهة الإرهاب”، لافتا إلى أن أي علاقات سياسية مع الحركة ستكون محكومة باحترامها لحقوق النساء.

من جهته قال الجنرال هانك تايلور من هيئة الأركان الأميركية أن الولايات المتحدة وحدها أخرجت حوالى “58 إلى 60 ألف شخص” من أفغانستان.

وتكثفت العمليات في الساعات الأخيرة وتم إجلاء نحو 19 ألف شخص خلال 24 ساعة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، أخرجت الولايات المتحدة منهم 11200 والدول الأخرى 7800.