شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مبادرة حياة كريمة فى القرى أبرزها تحسين خدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لـ58 مليون مواطن بكافة مراحل المبادرة، ويُمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية:
- التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
- تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
- تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.
- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي.
- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- تقديم سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.
- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.