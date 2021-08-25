توم كروز يهبط من طائرته المروحية على حديقة منزل في بريطانيا

25 أغسطس , 2021
توم كروز مع عائلة أليسون ويب في حديقة منزلهم
توم كروز مع عائلة أليسون ويب في حديقة منزلهم
توم كروز مع عائلة أليسون ويب في مروحيته الخاصة
هبطت طائرة مروحية تقل توم كروز في حديقة لعائلة في وارويكشاير بسبب إغلاق المطار المحلي في كوفنتري، بريطانيا.
وهبط كروز، المتواجد حالياً في المدينة لتصوير فيلمه الجديد، Mission: Impossible، على أرض عائلة أليسون ويب.
وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لم تكن العائلة - التي تعيش في باجينتون، وارويك - تعلم أن كروز كان على متن المروحية مسبقًا، ولم يتم إخبارها إلا بوجود "شخص مهم جداً دون ذكر اسمه".
لم يكن نجم هوليوود على عجلة من أمره، حيث وقف لالتقاط الصور وقدم رحلة مجانية بطائرة هليكوبتر لأطفال ويب وشريكها.
وقالت العائلة لبي بي سي: هبوط المروحية كان أمراً رائعاً، خاصة عندما خرج توم كروز حيث توجه مباشرة إلى الأطفال وألقى عليهم التحية، ثم سألنا مرافقه الخاص إذا كان أطفالنا يرغبون في الصعود على متن المروحية.
من المقرر إطلاق الدفعة السابعة من فيلم Mission: Impossible، الذي أخرجه كريستوفر ماكواري، في مايو 2022 بعد تأخير متكرر. ومن النجوم المشاركين، هايلي أتويل وسيمون بيج وفينج رامز وفانيسا كيربي وريبيكا فيرجسون وهنري تشيرني.
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