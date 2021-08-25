ارتفاع ديون تركيا 109% بعد الانتقال للنظام الرئاسي

25 أغسطس , 2021

كشفت صحيفة "زمان" التركية أن ديون تركيا زادت بنسبة 109% خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية، أنّ دين الحكومة المركزيّة، الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائيّة والوزارات، زاد بنسبة 109% خلال 3 سنوات.

وبحسب البيانات الرسميّة فإنّ دين الحكومة المركزيّة كان عند مستوى 969 مليارا و 940 مليون ليرة تركية في حزيران/يونيو 2018، مشيرة إلى أنّ ذلك هو تاريخ الانتقال إلى النّظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42 % من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) بالعملة الأجنبيّة.

وقالت الصحيفة إنّ عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.