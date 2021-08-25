الصحة المصرية تتيح طريقتين لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أتاحت وزارة الصحة والسكان في مصر، للمواطنين الراغبين في السفر، وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم.



وبحسب وزارة الصحة والسكان في مصر، تم التنسيق مع وزارة الهجرة المصرية، لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، للتسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها.

وطالبت وزارة الهجرة المصرية، المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط المعتمد لدي وزارة الصحة والسكان في مصر، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح

خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

الدخول على الموقع الإلكتروني

اختيار "التسجيل لطلب اللقاح"، ثم اختيار "تطعيم بغرض السفر"

كتابة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم اختيار "مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر"

استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل

سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل