شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: عودة الجالية المصرية من أفغانستان تعكس مكانة مصر وقوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن عودة الجالية المصرية من أفغانستان والتوجيهات الحاسمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان لها دورا حاسما فى عودة الحالية فى وقت قصير جدا وحفظ كرامة المواطنين.

وأضاف إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بالمواطنين فى الداخل والخارج، وعودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التى استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وحرصها على حفظ كرامة المواطنين فى كل بقاع العالم.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم نقل المصريين حيث سبق وأن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدى إلى زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت أى ظرف أيا كانت الأوضاع.

وأشار إسماعيل، إلى أن القيادة السياسية حريصة على كرامة المصريين، فعلى الفور أصدر الرئيس توجيهات بشأن عودة الجالية المصرية فى أفغانستان أثر الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن فى صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية ومكانتها وقوتها.