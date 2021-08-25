شكرا لقرائتكم خبر عن 90.5 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال عامين لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع التنمية العمرانية، عدة إنجازات خلال الفترة الماضية، تمثل أهمها فى توجيه استثمارات قدرها 90.5 مليار جنيه خلال عامين فى الفترة (يوليو 2018 – يونيو 2020) لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع. ونستعرض فيما يلى أوجه إنفاق هذا المبلغ: - 40.6 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة - 25.7 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة - 8.7 مليار جنيه بمدينة المنصورة الجديدة - 8.3 مليار جنيه بحدائق أكتوبر - 3.2 مليار جنيه بأكتوبر الجديدة - 2.2 مليار جنيه بالعبور الجديدة - 1.2 مليار جنيه غرب قنا - 0.5 مليار جنيه شرق بورسعيد