شكرا لقرائتكم خبر عن 90.5 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال عامين لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع التنمية العمرانية، عدة إنجازات خلال الفترة الماضية، تمثل أهمها فى توجيه استثمارات قدرها 90.5 مليار جنيه خلال عامين فى الفترة (يوليو 2018 – يونيو 2020) لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع.
ونستعرض فيما يلى أوجه إنفاق هذا المبلغ:
- 40.6 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة
- 25.7 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة
- 8.7 مليار جنيه بمدينة المنصورة الجديدة
- 8.3 مليار جنيه بحدائق أكتوبر
- 3.2 مليار جنيه بأكتوبر الجديدة
- 2.2 مليار جنيه بالعبور الجديدة
- 1.2 مليار جنيه غرب قنا
- 0.5 مليار جنيه شرق بورسعيد