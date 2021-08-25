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90.5 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال عامين لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع

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القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع التنمية العمرانية، عدة إنجازات خلال الفترة الماضية، تمثل أهمها فى توجيه استثمارات قدرها 90.5 مليار جنيه خلال عامين فى الفترة (يوليو 2018 – يونيو 2020) لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع.

ونستعرض فيما يلى أوجه إنفاق هذا المبلغ:

- 40.6 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة

- 25.7 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة

- 8.7 مليار جنيه بمدينة المنصورة الجديدة

- 8.3 مليار جنيه بحدائق أكتوبر

- 3.2 مليار جنيه بأكتوبر الجديدة

- 2.2 مليار جنيه بالعبور الجديدة

- 1.2 مليار جنيه غرب قنا

- 0.5 مليار جنيه شرق بورسعيد

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