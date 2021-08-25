خليفة ميركل المحتمل يدعو إلى تغييرات في السياسة الأوروبية بسبب الأزمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

دعا مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، إلى إجراء تغييرات في السياسة الخارجية الأوروبية في ظل الأزمة الحالية في أفغانستان.

وخلال افتتاح أكاديمية السياسة الدولية بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال لاشيت الذي يترأس حكومة هذه الولاية، مساء اليوم الأربعاء:" نحن بحاجة إلى أوروبا الأكثر قدرة على التصرف والأكثر اتحادا والأكثر تصميما في السياسة الخارجية".

وأضاف زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي أنه لا ينبغي أن يستمر الوضع "على ما هو عليه، ولا ينبغي لنا أن نكتفي برد الفعل على الأزمات بل يجب علينا أيضا أن نتصرف بشكل استشرافي".

ورأى لاشيت أن على الاتحاد الأوروبي أن تكون لديه الثقة في قدرته على تأمين مطار مثل مطار كابول من خلال تضافر كل هيئاته وقواه.

وأعرب لاشيت عن شعوره بخيبة الأمل حيال انسحاب الأمريكيين من كابول " بمثل هذه السرعة"، وقال إن " اكثر من 10000 شخص ينتظرون الآن عند المطار ولا ينبغي علينا أن نتخلى عنهم".

وستعمل الأكاديمية الجديدة على تجميع الطاقات العلمية من كل أنحاء العالم من أجل وضع حلول لمشاكل التعاون الدولي مستقبلا.