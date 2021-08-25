تنسيق المرحلة الثانية 2021.. موعد بدء تسجيل الرغبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تنتهي غدا الخميس، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2021، والتي بدأت السبت الماضي، على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، نهاية الأسبوع المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، الأحد أو الاثنين المقبلين، بعد أن استمرت لمدة ستة أيام.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، يعقد مؤتمرا صحفيا في مكتبه للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى، يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، بحضور سيد عطا المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم العام.

في الوقت نفسه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد في بيان له، الأربعاء، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل