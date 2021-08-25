تنسيق الجامعات 2021.. المؤشرات شبه النهائية لشعبة "علمي علوم" قبل إعلان النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنتهي غدا الخميس، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021، والتي بدأت السبت الماضي، بحد أدنى 88.4% لشعبة علمي علوم، و80% شعبة الرياضة، والأدبي 65 %.

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020 - 2021)، انخفاضا في نسبة النجاح والدرجات والنسب المئوية، وبلغ عدد الناجحين في هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74% بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضي والذي شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81%، وهو ما ينعكس على مؤشرات التنسيق ويؤدي إلى انخفاض كبير في تنسيق الجامعات.

ووفقا لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فمن المقرر أن تكون المؤشرات الأولية للتنسيق في الجامعات أقل من نسبة العام الماضي بنحو يتراوح من 7 إلى 10%.

ويرصد "الخليج 365" المؤشرات المتوقعة للقبول بـ (شعبة علمي علوم) في التنسيق الجديد وفقا للمعطيات السابقة على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

1- الطب البشري

من المتوقع وفق النسب المعلنة للانخفاض أن يكون تنسيق الطب للعام الجديد يتراوح ما بين 88.53% و91.53% مقارنة بالعام الماضي والذي كان التنسيق فيه بنسبة 98.53%.

2- طب الأسنان

من المتوقع تراجع الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والتي كانت تقبل الحاصلين على 98.4%، في عام 2020 لتترواح العام الحالي ما بين 88.4% و91.5%.

3- الصيدلة

بلغ الحد الأدنى لتنسيق الصيدلة العام الماضي نحو 402 درجة بنسبة 98%، وفي ظل المعطيات الجديدة لنتائج الثانوية العامة من المتوقع أن ينخفض تنسيق الصيدلة للعام الحالي إلى 88% و91%.

4- العلاج الطبيعي

بلغ الحد الأدنى لتنسيق العلاج الطبيعي العام الماضي نحو 401.5 درجة بنسبة 97.9%، ومن المتوقع أن تكون المؤشرات الأولية للتنسيق الجديد ما بين 87.9% و90.9%.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، قال إنه لم يحصل أي من الطلاب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى، هو ما يؤكد وجود تراجع كبير بتنسيق القبول بالكليات خاصة في ظل المقارنة بتنسيق العام الماضي.

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