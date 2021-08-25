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البحرين تدعو إلى ضرورة تسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر عبر الحوار

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن أسف المملكة لما آلت إليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، حرص مملكة البحرين على متانة العلاقات العربية وتعزيزها، وضرورة تسوية المسائل الخلافية بين البلدين عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، بما يعزز من متانة وقوة العلاقات بين الأشقاء، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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