مقتل اثنين واعتقال 7 من «داعش» في عمليات أمنية متفرقة في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء أن اثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قٌتلا واعتقل 7 آخرون في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن طائرات القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جوية استهدفت اثنين يشغلان مناصب قيادية في عصابات داعش بالقُرب من بحيرة نارين بمُحافظة ديالى أسفرت عن مقتلهما، فيما تمكنت قوات مُكافحة الإرهاب بعمليات متفرقة باعتقال 4 من عناصر التنظيم في مناطق الطارمية وأبو غريب وحي الفرات والرضوانية ببغداد.

وأوضح البيان أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 3 من عناصر تنظيم «داعش» بعمليات مُتفرقة في مُحافظات الأنبار ونينوى وكركوك.