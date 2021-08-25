السودان: عدم تبادل معلومات سد النهضة أجبرنا على "تحوطات مكلفة"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، الأربعاء، أن عدم تبادل المعلومات حول سد النهضة الإثيوبي أجبر بلاده على "تحوطات مكلفة".



وأوضح عباس، في تغريدة،: "ليس هناك أثر للسد على فيضانات هذا العام، لكن عدم تبادل المعلومات (حول السد) قبل الملء (الثاني) أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة (لم يوضحها) ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".



‎وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن السودان رفضه عرضا إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول السد، مؤكدا أنه "إجراء ضروري، لكنه ينطوي على انتقائية مريبة".



ولا تزال مفاوضات السد متعثرة حتى الآن ولم يحدد موعد جديد للانعقاد، لا سيما بعد رفض مصر والسودان الملء الثاني له الذي قامت به إثيوبيا الشهر الماضي.



في سياق آخر، أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري، الأربعاء، أن "النيل سجل مناسيب حرجة بالخرطوم"، داعية المواطنين إلى "أخذ التحوطات اللازمة".



والأحد، أعلنت السلطات مصرع أم وابنها، ليرتفع عدد ضحايا السيول منذ بداية موسم الأمطار إلى 28 شخصا.



والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 55 ألفا جراء الأمطار والسيول في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الخريف.



ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة. وسنويا تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138.

المصدر: الأناضول