برلين تؤكد: طالبان وافقت على مغادرة أفغان بعد نهاية أغسطس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

تلقت السلطات الألمانية ضمانات من حركة طالبان بأنه سيكون بإمكان المواطنين الأفغان الذين يحملون وثائق “قانونية” بمغادرة البلاد بعد المهلة النهائية المحددة في 31 آب/أغسطس بعد استكمال انسحاب القوات الأميركية.

وقد أكد الدبلوماسي الألماني المكلف بالتفاوض مع طالبان ماركوس بوتزل أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة شير محمد عباس ستانيكزاي “أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 آب/اغسطس”.

كما أوضح الموفد الخاص لألمانيا في أفغانستان أنه بحث خلال اللقاء “الضرورة الملحة” بأن يكون هناك “مطار يعمل في كابل” كشرط مسبق لعمل المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في أفغانستان.

يذكر أن الرحلات التجارية متوقفة منذ أن سيطرت طالبان على كابل في 15 آب/أغسطس.