تركيا تبدأ سحب قواتها من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت تركيا عملية إجلاء قواتها من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن وزارة الدفاع التركية قولها إن “القوات المسلحة تعود إلى وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح” في أفغانستان.

كما جرى إجلاء 1129 مواطنا مدنيا بالطائرات العسكرية، وفقا للوزارة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال على مدى أشهر إن تركيا قد تُبقي على وجود لها في مطار كابل، إذا طُلب منها ذلك بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

لكن وكالة “رويترز”، ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن حركة طالبان طلبت من تركيا مساعدة فنية، لتشغيل مطار كابل بعد رحيل القوات الأجنبية، لكنها تصر في نفس الوقت على انسحاب القوات التركية بالكامل لدى انقضاء مهلة محددة للمغادرة في نهاية أغسطس/آب.

وكانت تركيا جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ولا يزال لديها مئات الجنود في مطار كابل.

سيواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا لتمديد مهلة إجلاء آلاف الراغبين في مغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها، والتي تنتهي في 31 أغسطس/ آب، خلال اجتماع عبر الإنترنت لقادة دول مجموعة السبع الكبرى اليوم الثلاثاء.

وصرحت “طالبان” أن المهلة التي تنتهي في 31 أغسطس/ آب، خط أحمر، وفقا لـ “رويترز”.

وقال والاس لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية إنه يشك في تمديد المهلة “ليس بسبب ما أعلنته طالبان فحسب، وإنما أيضا بالنظر إلى التصريحات العلنية للرئيس بايدن، أعتقد أنه غير مرجح”.

وأضاف “بالتأكيد الأمر يستحق مننا جميعا المحاولة، وسنحاول”.