ما هي الدول التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها عالميا يبدو أنه استقر عند حوالي 4.5 ملايين إصابة بعد أن ارتفع بشكل مطرد خلال الشهرين الماضيين.

ففي تقييمها الأسبوعي للجائحة، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن إصابات كوفيد – 19 زادت بنحو 20 بالمائة و8 بالمائة في غرب المحيط الهادئ والأميركتين، بينما ظلت معدلات المرض كما هي أو تراجعت في مناطق أخرى.

وأفاد التقييم بأنه تم الإبلاغ عن حوالي 68 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم، حيث سجلت أوروبا والأميركتان زيادات بنحو 10 بالمائة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن العديد من الدراسات التي نشرت مؤخرا أظهرت أن اللقاحات المرخصة لا تزال توفر الحماية من مرض فيروس كورونا الحاد، لكن هناك بعض الأدلة التي تظهر أن الجرعات أقل فعالية في منع الأشخاص من الإصابة بسلالة دلتا الأكثر عدوى.

وكانت الدول التي سجلت أعلى عدد من الحالات الجديدة هي الولايات المتحدة وإيران والهند وبريطانيا والبرازيل.

وخلصت الأبحاث السابقة إلى أن اللقاحات مفيدة للغاية لمنع دخول المستشفيات ولمنع الوفيات.