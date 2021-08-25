غيبريسوس يحذر من إنشاء “مؤسسات موازية لمنظمة الصحة العالمية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إلى أن الأشهر الـ3 المقبلة ستكون لها أهمية حيوية في الاستعداد والاستجابة للجائحات المستقبلية.

وقال تيدروس: “ستكون الأشهر الـ3 المقبلة فترة مهمة حيويا لوضع أساس مستقبلية للاستعداد والاستجابة للجائحات”.

كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع “بتفويض عالمي خاص وتغطية وشرعية في هذا المجال كونها توحد في صفوفها 194 دولة”.

في هذا الصدد، عارض تيدروس إنشاء “مؤسسات موازية لمنظمة الصحة العالمية”، لأن هذا قد يؤدي إلى “مزيد من التجزئة في هيكل الصحة العالمية”.