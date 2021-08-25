ليبيا تعرب عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعربت ليبيا، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وقال بيان لوزارة الخارجية الليبية، التي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، “نعرب عن عميق أسفنا لما آلت إليه العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية”.

ودعا البيان الدولتين إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمة لتطلعات شعوبنا”.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أمس الثلاثاء، معللة ذلك بما وصفته “أفعالا عدائية” من قبل المغرب.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.

وقالت الجزائر الأسبوع الماضي، إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها ”إرهابية“، وقالت إن المغرب يدعم إحداها.