شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين جرّاء قمع الاحتلال تظاهرة سلمية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص جيش الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن جنود جيش الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجمّعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس، مما أدى لإصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافةً لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.