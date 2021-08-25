وزارة التعليم السعودية تصدر بياناً حول النماذج التشغيلية للعام الدراسي

25 أغسطس , 2021
جولات ميدانية لمديري التعليم للوقوف على جهوزية المدارس (من حساب وزارة التعليم السعودية على تويتر)
مع اقتراب العودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، أصدرت وزارة التعليم السعودية بياناً نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق تويتر وعممته على إدارات التعليم في المناطق والمحافظات. وتضمن البيان الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد. وأتت الترتيبات بحسب البيان على الشكل التالي:
أولاً: أن تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة ٣:٣٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠مساءً)، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (٧٠٪) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه- الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م أيهما أسبق.
ثانيًا: تكون الدراسة حضوريًّا وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عامًا فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيّبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.
ثالثًا: تطبيق ما جاء في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي (الإصدار الأول) وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣هـ وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.
كما دعت وزارة التعليم السعودية إلى ضرورة وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، مع تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم، بشكل يومي، على أن يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، في حال وجود إصابة أو اشتباه في إصابة والتحول للتعليم عن بعد.
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