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بعد 'فايزر'.. لقاح آخر في طريقه لنيل الموافقة الكاملة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة موديرنا، الأربعاء، أنها أكملت تقديم ملفها إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، للحصول على الموافقة الكاملة على لقاح مضاد لفيروس ، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وقالت موديرنا إنها بدأت في تقديم البيانات الخاصة بطلب الترخيص الكامل، منذ يونيو الماضي.

كما قدمت الشركة طلبا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكبر.


وسيكون لقاح موديرنا الثاني الذي ستوافق عليه إدارة الغذاء والدواء، بعد أن منحت، أول أمس الاثنين، التصريح الكامل بالاستخدام للقاح فايزر، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، مما فتح الباب أمام المزيد من القرارات التي تلزم الأميركيين بالحصول على اللقاح، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الدفاع "البنتاغون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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