بعد 'فايزر'.. لقاح آخر في طريقه لنيل الموافقة الكاملة

وقالت موديرنا إنها بدأت في تقديم البيانات الخاصة بطلب الترخيص الكامل، منذ يونيو الماضي.

كما قدمت الشركة طلبا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكبر.



وسيكون لقاح موديرنا الثاني الذي ستوافق عليه إدارة الغذاء والدواء، بعد أن منحت، أول أمس الاثنين، التصريح الكامل بالاستخدام للقاح فايزر، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، مما فتح الباب أمام المزيد من القرارات التي تلزم الأميركيين بالحصول على اللقاح، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الدفاع "البنتاغون".