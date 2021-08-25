فيديو.. مايا دياب تغني مع محمود الليثي "حطالي روج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المطربة اللبنانية مايا دياب الغناء باللهجة المصرية الشعبية مع الفنان الشعبي محمود الليثي في أغنية جديدة.

وطرحت شركة craft media للمنتج حمدي بدر، الديو الغنائي الذي يجمع بين مايا دياب والمطرب محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.



وقالت الشركة المنتجة، في بيان، إن "حطالي روج" أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمه مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي.

وتعمل الشركة على طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال مايا كان من خلال أغنية "وطني اللي جاي" والتي قدمتها في ذكري احداث انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس، الذي أودى بمئات اللبنانيين وشرد عشرات الآلاف.



