بشرى للعاطلين في مصر.. وظائف بمترو الأنفاق والراتب ضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "RATP" الفرنسية العالمية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر، عن توافر وظائف مترو الأنفاق 2021.

وتابعت الشركة الفرنسية: إنها تحتاج لوظائف مدير هندسة صيانة، ومهندس جدولة، ونائب مدير هندسة العمليات، ومدير تكنولوجيا المعلومات، ومدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف، وسائقي قطارات للتعيين الفوري، للعمل بالخط الثالث للمترو "العتبة - عدلي منصور".

وازدادت عمليات البحث على موقع "جوجل"، خلال الساعات الماضية حول شروط وظائف مترو الأنفاق 2021.

رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

وكشف مصدر مسؤول، في شركة "RATP" الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، عن وظائف مترو الأنفاق 2021، والتي تمثلت في مدير مراجعة التصميم، والاختبار والتكليف، ومهندس جدولة، ونائب مدير هندسة العمليات، ومدير تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حاجتها إلى سائقي قطارات المترو.

وأوضح المصدر، لوسائل إعلام محلية، أنه من الممكن أن تصل رواتب هذه الوظائف، إلى 10 آلاف جنيه فأكثر شهريا للمهندسين، فيما يصل راتب وظيفة قائد قطار إلى 7 آلاف جنيه شهريا.

راتب سائق القطارات



وقال المصدر، إن وظائف مترو الأنفاق 2021، ستعمل على تسيير العمل بصورة منتظمة داخل الخط الثالث للمترو "العتبة - عدلي منصور".

وأشار إلى أن الشركة الفرنسية تعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب، وأن الخط الثالث تكلفته 97 مليار جنيه.

التعيين فوري

وأكد المصدر، أن التعيين سيكون فوريا، عقب عقد عدة اختبارات للمتقدمين للوظائف.

شروط التقدم للوظائف

وأوضح، أنه على من يتقدم إلى وظائف مترو الأنفاق 2021، الخاصة بمهن: مدير تكنولوجيا المعلومات، ومدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف، أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، ولديه بعض الخبرات، أما مهندس جدولة، ونائب مدير هندسة العمليات، يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة، شريطة الخبرة.

وأضاف: أما وظيفة سائقي القطارات أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالِ، شريطة أن يكون تخصصه إلكترونيات ميكانيكا، لافتا إلى أنّ راتب سائق القطار الذي سيجري تعيينه سيبدأ بـ7 آلاف جنيه، على أن يكون الراتب خلال فترة تدريبه 4500 جنيه.