البرلمان العربي: انبذوا الخلافات والفرقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا البرلمان العربي الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة ومصالح الشعبين الشقيقين وضبط النفس. وقال البرلمان في بيان إنه تابع بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الأخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات.



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