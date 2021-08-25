أبوالغيط: ندعو لضبط النفس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال «ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب» عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. ودعا أبوالغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وإن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

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