التعاون الإسلامي: المصالح العليا أولا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت منظمة التعاون الإسلامي الجزائر والمغرب على تغليب المصالح العليا بينهما.

وتأتي دعوة المنظمة غداة إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان عبر موقعها الالكتروني، إلى «تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك».

كما دعت المنظمة إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.