حاكم دبي وولي عهد ابوظبي يستعرضان الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء في أبوظبي، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



ناقش الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهم التوجهات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الأفكار والمشاريع القادمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأكدا أن "الدورة الجديدة من المشاريع الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً".

وشددا خلال اللقاء على أن "الإمارات تتطلع بفخر وتفاؤل نحو المستقبل وأن النموذج الذي تتبناه الدولة و الذي يضع الإنسان محوراً لجميع الخطط التنموية الاقتصادية سيبقى مستمراً وراسخاً خلال العقود المقبلة"، مشيرين إلى أن حكومة الإمارات تحرص على إبقاء جميع العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت سمة للتجربة الإماراتية النموذجية.

وأشارا إلى أن "منظومة العمل الحكومي لابد أن تبقى الأسرع و الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل عبر تطوير مشاريع وسياسات تنموية استثنائية تحقق قفزات للاقتصاد الوطني والذي سيبقى الأولوية الوطنية القصوى في مسيرة الدولة والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة".