سفير فرنسا يشيد بدعم الإمارات لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

ثمن سفير فرنسا لدى الإمارات كزافييه شاتيل، تعاون الإمارات واستجابتها السريعة لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان وإعلان استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قبل سفرهم إلى دول أخرى.



وقال شاتيل، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الدعم الإماراتي لفرنسا لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان لقي تقديراً كبيراً من قبل السلطات الفرنسية، كما كان له أكبر الأثر في نفوس ذوي الرعايا الذين تم إجلاؤهم بأسرع وقت ممكن وباحترافية عالية ضمنت سلامتهم".

وأكد عمق العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين فرنسا والإمارات التي تزداد رسوخا بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، مضيفاً أن "العلاقات بين البلدين تتمتع بأبعاد إستراتيجية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية كما تنعكس على حفظ الأمن والاستقرار والسلم العالمي".

وحول مشاركة فرنسا في معرض إكسبو 2020 دبي، قال إن "مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي ستشهد حضوراً للعديد من الجهات الفرنسية في هذا الحدث العالمي الهام تحت مظلة الجناح الفرنسي والذي سيقيم الكثير من الاحتفالات والفعاليات لاستعراض مخرجات الشراكة الفرنسية الإماراتية في مختلف المجالات وسط حضور فرنسي قوي وإقبال من الزوار للاطلاع على المعالم السياحية الفريدة بالإمارات منها متحف اللوفر أبوظبي وغيرها من المعالم الأيقونية التي تحظى باهتمام عالمي".

وقال كزافييه شاتيل إن "إكسبو 2020 دبي يعد الحدث العالمي الأكبر ما بعد جائحة كورونا ويمثل فرصة مهمة لفرنسا لاستعراض فن الحياة الفرنسية والدقة العلمية وروح الاستنارة والاكتشاف والتقدم العلمي".

وأوضح أن "الجناح الفرنسي يراعي في تصميمه البيئة والاستدامة والذي يمتد على مساحة 5000 متر مربع ويشمل ألواحاً كهروضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية".

وأشار إلى أنه "تم اختيار شخصيتين راعيتين للجناح الفرنسي وهما .. جيسيكا بري الباتو وهي من أكبر صانعي الحلوى في فرنسا وتمثل فن الطبخ وفن الحياة الفرنسي وستشرف على الجناح، إضافة إلى توما بسكيه عالم الفضاء الفرنسي المتواجد حاليا في محطة الفضاء العالمية".

من جهة أخرى، ثمن كزافييه شاتيل جهود الإمارات في مواجهة جائحة كورونا، وقال إن "الإمارات نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا بطريقة مثالية اتسمت بالشجاعة والحزم والفعالية، مشيراً إلى أنه كمقيم في الإمارات يشعر في حياته اليومية بأهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات الإماراتية والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.