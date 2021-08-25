سفيرة أستراليا تشكر الإمارات لجهودها في إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعربت هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الإمارات، عن شكر بلادها للدولة لجهودها في تسهيل إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.



ووصفت فينامور في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، استجابة الإمارات لطلب أستراليا في هذا الشأن بأنه كان "سريعا وقيما"، مشيرة إلى إعراب سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مؤخرا، عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده لإجلاء رعاياها من أفغانستان.

ونوهت إلى إشادة رئيس وزراء أستراليا خلال حديثه في برلمان بلاده بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لأستراليا في هذه الأوقات غير العادية.

وعن استضافة دولة الإمارات بشكل مؤقت لـ5,000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى، قالت السفيرة الأسترالية: "هذا مثال آخر على سخاء شعب الإمارات ودليل عملي على قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للأزمة بروح الإنسانية في إطار الشراكات الدولية.. وهذه هي الصفات التي تجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا مهما لأستراليا".

وتطرقت إلى مبادرات دولة الإمارات الإنسانية لمد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء الأرض، وقالت إن الإمارات عرفت بأعمالها الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكثر المانحين سخاء في العالم اليوم.

وأكدت أن دولة الإمارات تقوم بدور قيادي في تقديم المساعدات الإنسانية خلال الأزمات، وأشارت إلى الجهود المقدرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي أسهمت بدورها في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والعمى النهري وأمراض المناطق المدارية المهملة.

وقالت سفيرة أستراليا :"نولي أهمية كبيرة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والتي أثبتت أنها مركز رئيسي لمكافحة وباء كوفيد-19"، مؤكدة أن توفير دولة الإمارات معدات الوقاية الشخصية واللقاحات التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم أسهم بدور كبير في تحسين حياة الملايين في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إلى هذه المساعدات لمواجهة الأزمة الصحية الراهنة.